Öffentlicher Aufruf wegen der Langen Nacht der Museen

Öffentlicher Aufruf der Stadt Klagenfurt.

Eine hochinfektiöse Person hat am Samstag bei der Langen Nacht der Museen in Klagenfurt teilgenommen. Das Gesundheitsamt der Stadt Klagenfurt richtet einen öffentlichen Aufruf für einen PCR-Test an all jene Personen, die sich am Samstag im Zeitraum zwischen 19 und 20 Uhr im Planetarium Klagenfurt oder im Zeitraum zwischen 20 und 22.30 Uhr im Innen- und Außenbereich von Minimundus oder im Zeitraum zwischen 22.30 und 24 Uhr in der Sternwarte Klagenfurt aufgehalten haben.