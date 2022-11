× Oh, là, là! Jungbäuerin kandidiert für die ÖVP

So schön kann Politik sein: Eine ÖVP-Kandidatin heizt den Kärntner Wahlkampf an.

Kärnten. Wunderschönes Foto einer außergewöhnlichen Frau, das gerade im Kärntner Wahlkampf für Furore sorgt: Es zeigt Stefanie Ofner aus Afritz, gelernte Kindergartenpädagogin, dreifache Mutter, stolze Bäuerin auf dem gemeinsamen Hof mit ihrem Ehemann Hermann.

© Jungbauernkalender ×

Die 34-jährige Vorzeige-Landwirtin will jetzt in die Politik und kandidiert für viele überraschend weit oben in der ÖVP-Liste für den Landtag. Ofner wurde einstimmig auf Platz 4 gereiht und ist damit unter den Frauen die Listenführerin.

Die Quereinsteigerin ist bereits Bauernbund-Kammerrätin und ÖVP-Ersatzgemeinderätin in Afritz. Doch jetzt will sie richtig Ernst machen: „Es ist eine große Chance zum Mitgestalten“, sagt sie.

Das heiße Foto stammt übrigens aus dem legendären Jungbäuerinnenkalender 2019. Stefanie Ofner war das „Dezember-Girl“.