Paragleiter stürzt elf Meter ab – 57-Jähriger tot

Greifenburg. Ein 57-jähriger Deutscher ist am Sonntag bei einem Absturz mit seinem Paragleiter in Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) ums Leben gekommen. Schon kurz nach dem Start um 16.00 Uhr auf der Emberger Alm ließ eine Windböe den Gleitschirm einklappen, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit. Beim Absturz aus etwa elf Meter Höhe sei der Mann mit dem Kopf gegen einen Baumstumpf geprallt und habe seinen Helm verloren. Die Notärztin habe nur noch den Tod feststellen können.

Ein Freund des Opfers alarmierte die Rettung

Der Rettungshubschrauber war von einem Freund des Opfers alarmiert worden, der den Vorgang vom Startplatz aus beobachtet hatte. Er sei sofort zum Verunfallten gelaufen und habe Reanimationsversuche gestartet, hieß es. Nachdem ein Windstoß den Schirm schon unmittelbar nach dem Start einklappen ließ, konnte der Pilot sein Fluggerät zunächst noch stabilisieren. Nach einer weiteren Windböe klappte der Schirm noch einmal ein und es kam zu einem "Spiralsturz" auf den steilen, mit Wurzelstöcken durchsetzten Almboden.