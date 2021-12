Pensionist stürzt auf seinem Grundstück und erfriert

Nach Angaben der Polizei dürfte der Mann am Vormittag auf dem gefrorenen Schnee ausgerutscht sein und sich dabei verletzt haben.

Keutschach. Ein 84 Jahre alter Mann aus Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land) ist am Sonntag auf seinem Grundstück erfroren. Nach Angaben der Polizei dürfte der Mann am Vormittag auf dem gefrorenen Schnee ausgerutscht sein und sich dabei verletzt haben. Er versuchte offenbar noch, sich zum Haus zurückzuschleppen, doch verließen ihn die Kräfte. Am Abend wurde er von Verwandten gefunden, der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.