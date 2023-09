Quad-Crash: Vater stirbt vor den Augen seiner Tochter

Der Mann kam von der Fahrbahn ab, übershclug sich und stürzte eine Böschung hinab.

Am Montagnachmittag kam es in Diex (Bezirk Völkermarkt) zu einem tödlichen Quad-Unfall. Ein 59-jähriger Mann lenkte um 15:45 Uhr sein Quad auf der Gemeindestraße in Diex von seinem Anwesen in Richtung Schwarzgraben-Wandelitzen. Auf dem Sozius befand sich dessen 27-jährige Tochter.

Auf der asphaltierten Wegstrecke geriet das Quad nach kurzer Fahrt plötzlich aus unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab, überschlug sich ca. 4 Meter über eine steile Böschung und kam anschließend auf ebener Fläche zum Stillstand. Der Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Mitfahrerin erlitt einen schweren Schock, blieb aber unverletzt. Sie setzte sofort die Rettungskette in Gang. Für den 59-jährigen Lenker kam aber trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen jede Hilfe zu spät.