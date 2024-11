Restaurant 7. Himmel in Klagenfurt in Konkurs

Restaurant samst Lieferservice insolvent.

Kärnten. Erst im Herbst 2022 wurde das Restaurant 7. Himmel in der Osterwitzgasse in Klagenfurt neu übernommen. Jetzt wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über Wolfgang Kumnig und somit sein Lokal eröffnet. Über die Höhe der Passiva liegen aktuell noch keine Informationen vor. Vom Konkurs des Restaurants samt Lieferservice sind laut AKV fünf Dienstnehmer betroffen. Die Höhe der Passiva wurde noch nicht bekannt gegeben. Der Betrieb hat mit dem Motto "Alpen-Adria-Feeling pur mit Gerichten, die Italien besonders huldigen" zahlreiche Gastro-Auszeichnungen erhalten. Forderungen können bis zum 30. Dezember eingereicht werden.