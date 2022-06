Schwerer Diebstahl: Polizei sucht diese Frau

Eine bisher unbekannte Täterin stahl in einem Schmuckgeschäft in Villach eine hochpreisige Armbanduhr der Marke Rolex im Wert mehreren Tausend Euro.

Villach. Der Vorfall ereignete sich am 31. Mai 2022 um etwa 18 Uhr: Eine bisher unbekannte Täterin in einem Schmuckgeschäft in Villach eine hochpreisige Armbanduhr der Marke Rolex im Wert mehreren Tausend Euro, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Die unbekannte Täterin ließ sich abwechselnd diversen Schmuck und auch eine hochpreisige Markenuhr vorzeigen. Sie fragte immer wieder nach verschiedensten anderen Objekten, sodass der Verkäufer, immer wieder vom Verkaufstisch aufstand und diesen verließ.

Zur Unterstützung zog der Verkäufer zwischenzeitlich eine Angestellte hinzu, da sich diese mit der unbekannten Frau in italienischer Sprache verständigen konnte. Im Zuge dessen ergriff die unbekannte Täterin ihre Handtasche, welche sie auf dem Verkaufstisch, neben der in einer Schachtel verpackten Uhr, abgelegte hatte. Sie kramte noch ein paar Mal darin herum und gab an, dass sie schnell Geld hole wolle und verschwand beim Ausgang.

Der Verkäufer bemerkte wenige Sekunden später, dass die hochpreisige Uhr samt Verpackung fehlte, jedoch war die unbekannte Frau bereits geflüchtet, woraufhin er die Polizeikräfte alarmierte.

Eine Sofortfahndung verlief negativ. Die Polizei veröffentlichte nun Lichtbilder zur Öffentlichkeitsfahndung. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Villach-Hauptplatz (059133-2292) erbeten.

Täterbeschreibung