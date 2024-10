Soldat Mustafa (21) erschossen: Unfall "kaum denkbar"

Die ersten Ermittlungsergebnisse werden für Donnerstagnachmittag erwartet - dann fällt auch die Entscheidung, ob der Todesschütze, ein Einheimischer aus Gmünd, in U-Haft genommen wird oder nicht. Für Insider ist seine Verantwortung schwer nachvollziehbar.

Ktn. Die Ereignisse selbst, die sich Dienstag um 16 Uhr in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau zutrugen, sind bekannt, Abfolge und Details noch nicht. Der 21-jährige Mustafa P., Sohn einer aus der Türkei zugewanderten Familie (er selbst hat die österreichische Staatsbürgerschaft), war gestorben, nachdem er in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau von einem Schuss getroffen worden war.

Ein 20-jähriger Wachsoldat - ein Metalltechniker aus Oberkärnten - gibt an, dass sich der Schuss aus seiner Dienstwaffe von alleine gelöst hätte. Ein Insider, Waffenspezialist und Anwalt, hält diese Aussage für völlig unglaubwürdig: "Bei der gegenständlichen Pistole, einer Glock P80, muss der Abzug betätigt werden, damit der Schlagbolzen mitgespannt wird. Also bleiben nur zwei Möglichkeiten: Dass der Grundwehrdiener damit hantiert und herumgespielt hat, was auf grobe Fahrlässigkeit hinausläuft, oder es geschah vorsätzlich, dann wäre es ein Mord. Ein Unfall ist kaum denkbar." Ob es ein technisches Gebrechen geben kann, das zu einer unabsichtlichen Schussabgabe führt, kann vermutlich der beigezogene Ballistiker beantworten.

Türkische Community trauert um jungen Soldaten. © zVg ×

Bis zum Nachmittag könnte es erste Ergebnisse geben, so Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Derzeit würde geprüft, ob Untersuchungshaft-Anträge gestellt würden, so Frimmel-Hesse. Die Staatsanwaltschaft erwartete das Vernehmungsprotokoll des Verdächtigen im Laufe des Vormittags. Auch die Obduktionsergebnisse des 21-Jährigen seien noch ausständig.

Flugrettung landete in der Türk-Kaserne. © ARA Flugrettung ×

Der 20-jährige L.P. wurde vorübergehend festgenommen. In sozialen Medien der türkischen Community wird er als Rechter geoutet, der schon in andere rassistische Vorfälle verwickelt gewesen sei - was aber vom Heer selbst dementiert wird, und seine Auftritte auf sozialen Medien zeigen eher einen Hardrocker mit Tattoos und St.-Pauli-Shirt, der sich privat für Perchten und Brauchtum interessiert und engagiert.

Für das Opfer - beide Burschen sind aus dem Bezirk Spittal an der Drau - wurde am Donnerstagvormittag zu einer Trauerfeier in der türkischen Moschee in Spittal an der Drau in der Liesersteggasse aufgerufen. Mehr als 100 Menschen fanden sich vor der türkischen Moschee ein, um gemeinsam zu beten. Die Familie des getöteten 21-Jährigen stammt, wie oe24 berichtete, aus der türkischen Provinz Yozgat.