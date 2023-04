Teenies mit Waffen: Polizei musste zwei Mal ausrücken

Alle Verantwortlichen konnten bereits vernommen werden.

Knt. Gleich zwei Mal musste die Polizei am Dienstag wegen rabiaten Teenies zu Einsätzen. Ein 14-jähriger Schüler fuchtelte am Vormittag in Spittal an der Drau auf offener Straße mit einer Schreckschusspistole herum und bedrohte einen 14- und einen 15-Jährigen damit, sie umzubringen. Dabei hielt er dem älteren Opfer sogar die Waffe an die Schläfe.

Die Jugendlichen konnten zum Glück in einen Bus flüchten. Der Teenager wurde kurze Zeit später von der Polizei vernommen, er gab an, die Pistole im Wald gefunden zu haben.

In Klagenfurt hantierten zwei junge Männer (17, 22) auf dem Balkon mit Schusswaffen herum und zielten dabei auf eine Passantin. Diese informierte die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort eine Schreckschuss- und eine Soft-Air-Pistole und Cannabis sicherstellen. Der Ältere wurde verhaftet, der 17-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.