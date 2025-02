In Villach herrscht Fassungslosigkeit und Trauer um den jungen Schüler (14), der das Messer-Attentat nicht überlebt hat. Der erst 14-jährige Villacher dürfte ein Zufallsopfer gewesen sein.

Ganz Villach steht unter Schock: Am Samstagnachmittag, am helleichten Tag mitten in der Innenstadt, in der Nähe des Hauptplatzes, stach plötzlich ein 23-jähriger Syrer wahllos auf Passanten ein. Der mutmaßliche Täter, ein aufenthaltsberechtigter syrischer Staatsbürger, Ahmad G., wurde festgenommen. Der Angreifer stach auf mehrere Personen ein – ein 14-Jähriger überlebte die Attacke nicht. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Die Ärzte kämpfen um das leben von drei Schwerverletzten auf der Intensivstation.

In Villach herrscht nach dem Messer-Attentat Fassungslosigkeit und Trauer. Der erst 14-jährige Villacher, der bei dem Attentat starb, dürfte ein Zufallsopfer gewesen sein. Eine junge Villacherin postete ein gemeinsames Foto in den Sozialen Medien und schrieb dazu: "Ich vermisse dich!" Am Montag soll es eine psychologische Krisenbetreuung für Schülerinnen und Schüler geben, wie das Onlineportal "5min" berichtet.

Toter nach Messer-Amok: So trauert Villach

Villach trägt Trauer: Die Stadt hat auf Social Media ihre "Stories" und Titelbilder auf schwarz gestellt. Die Faschingsfahnen in der Innenstadt werden abgebaut und schwarze Fahnen angebracht. Auf den Stadteinfahrten sind Schilder zu sehen auf denen "Villach trauert." steht.

Heute werden in der Stadtpfarrkirche Kerzen für die sechs Menschen angezündet, die vom Messer-Angreifer attackiert wurden.

"Zuerst ist es Zeit, den Hinterbliebenen des Opfers eine Anteilnahme auszusprechen. Das tue ich nicht nur als Bürgermeister, sondern als Familienvater. Auch den Opfern, die es schwer verletzt überlebt haben, meine aufrichtige Anteilnahme", sagt der zutiefst erschütterte Villacher Bürgermeister Günther Albel gegenüber "5min". Der Bürgermeister kündigt einen Trauermarsch durch Villach, eine Trauerwoche und eine gemeinsame Trauermesse an.

Freunde des 14-jährigen Opfers haben sich in der Innenstadt zusammengefunden, legen Kerzen und Blumen ab. Sie umarmen sich in Trauer, stehen zusammen und zeigen sich fassungslos.