Trinkwasser in Klagenfurt ist verunreinigt

In neun Ortschaften im Norden Klagenfurts muss das Wasser vor der Verwendung abgekocht werden.

Klagenfurt. In den Ortschaften St. Georgen, Gorintschach, Drasendorf, Nessendorf, Gottesbichl, Kreuzbichl, Gundersdorf, der südliche Bereich von Zeiselberg und St. Thomas am Zeiselberg wurden die Anrainer am Montag von den Klagenfurter Stadtwerken informiert, dass ihr Wasser nicht als Trinkwasser geeignet ist bzw. abgekocht werden muss, bevor es getrunken wird. Um die Ursache für die Verunreinigung zu finden, wird der betroffene Hochbehälter entleert und die Leitungen gespült.