Vermisste Mia (13) in Kärnten aufgetaucht

Seit dem 29. Dezember fehlte von der 13-Jährigen aus Deutschland jede Spur. Das Mädchen soll nun bei einem Bekannten in Österreich aufgetaucht sein.

Dieser Fall sorgte deutschlandweit für großes Aufsehen. Ihr Vater hatte verzweifelt versucht seit Mias Verschwinden Ende Dezember, seine Tochter zu finden. Dazu hängte er Plakate auf und verständigte die Medien. Sogar der TV-Privatdetektiv Jürgen Trovato soll sich in dem Fall eingeschaltet haben.

Die 13-Jährige aus Lehrte bei Hannover hatte an dem Tag, 29.Dezember erzählt, dass sie bei einer Freundin übernachten würde. Seither fehlte von der Schülerin jede Spur. Sie ging weder an ihr Handy noch hatte sie zu irgendwem aus der Familie Kontakt. Ihre Mutter meldete Mia am 1. Jänner als vermisst.

Mia meldete sich selbst bei Polizei

Nach über einer Woche folgte schließlich die gute Nachricht. Laut Bild-Zeitung hat sich die 13-Jährige am Sonntagabend mit einem Bekannten bei der Polizei in Villach gestellt. Ihr Begleiter hatte von der Öffentlichkeitsfahndung nach Mia erfahren und war mit ihr zu den Behörden gegangen. Der Schülerin soll es gut gehen.

© Polizei ×

Weiters heißt es, dass die 13-Jährige ihr Verschwinden geplant hatte. Der Teenie hatte zuvor für einen 19-jährigen Österreicher geschwärmt. Nach ihrem Davonlaufen hatte sie mit ein wenig Geld im Gepäck, alle Kontakte blockiert. Inzwischen soll das Mädchen wieder bei ihren Eltern sein.