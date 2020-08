Wut-Video aus dem Mega-Stau: ''Österreich, das ist menschenunwürdig''

Sieben Stunden für zwei Kilometer - so lange brauchte ein Deutscher laut eigener Aussage vor der Grenze Österreich/Slowenien. Er ließ seine Wut in einem Video frei.

Seit Samstag wird an den Grenzen verstärkt kontrolliert - nicht nur Österreicher, sondern ALLE Reisenden müssen nun laut Verordnung von der Grenzpolizei aufgehalten, kontrolliert und registriert werden. An der Grenze war das Chaos vorprogrammiert. Es kam zu einem enormen Stau. Einige Reisende berichten von bis zu 15 (!) Stunden Wartezeit. Bilder von der Autobahn zeigen, dass viel Reise-Rückkehrer sogar auf der Straße schliefen.

Dass diese Situation untragbar ist, machten auch viele klar. In den Sozialen Netzwerken wurden in Postings und Videos Dampf abgelassen. Einer wurde besonders deutlich. Laut eigener Aussage des Deutschen hätte er für zwei Kilometer ganze sieben Stunden gebraucht "und bis zur Grenze, bis zur Kontrolle sind es noch 23 Kilometer", heißt es in dem Video. Er macht die österreichische Regierung für das Grenz-Chaos verantwortlich. "Also das was Österreich hier veranstaltet, ist menschenunwürdig und das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt", sagt er.

Nur noch Stichproben

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden entschieden die Behörden, die extrem strengen Kontrollen für die Einreisenden aus Slowenien zu lockern. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erklärte, er habe wegen Gefahr im Verzug angeordnet, dass bei Transitreisenden nur noch stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden: "Das Menschenwohl steht da im Mittelpunkt."



Stau-Auslöser: Auslöser: Erklärung zur Ein- und Durchreise

Mitverantwortlich für das Chaos war wohl eine "Erklärung zur Ein- und Durchreise", die auf Rat des Gesundheitsministeriums rechtzeitig im Voraus auszufüllen wäre, um den Grenzübertritts zu beschleunigen. Das Formular ist Teil der seit Samstag geltenden Verordnung zu den Grenzkontrollen.



Für Reisende ist das Ausfüllen des Formulars verpflichtend, wenn sie aus Ländern kommen, in denen keine stabile Pandemie-Situation herrscht, ein- oder durchreisen. Eine Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp ist erlaubt, die Betroffenen müssen dies aber bestätigen. Anderenfalls müssen sie sich zu einer zehntägigen Heimquarantäne verpflichten, sofern sie keinen negativen Coronatest vorlegen können.

Deutsche auf Durchreise müssen Erklärung ausfüllen

Auf Nachfrage erklärte das Gesundheitsministerium der APA gestern, Samstag, dass etwa auch Deutsche, die aus Kroatien nach Deutschland reisen, die Erklärung auszufüllen haben. Die Reisenden müssen sich entweder an der österreichischen Grenze zur Durchreise ohne Zwischenstopp verpflichten. Ausnahmen seien Autopannen, kurzes Tanken und WC-Pausen, erklärte ein Sprecher. Sollten sie aber einen längeren Zwischenstopp in Österreich geplant haben, sei ein negativer Coronatest oder eine Quarantäne erforderlich.