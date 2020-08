Zwei Frauen in Kärnten von Hund attackiert

Die beiden Frauen mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Zwei Frauen, 23 und 55 Jahre alt, sind am Sonntagabend in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) von einem American Staffordshire Terrier attackiert und verletzt worden. Laut Polizei gingen die Frauen mit ihren angeleinten Hunden an einem Haus vorbei, als der Terrier durch ein offenes Fenster ins Freie sprang und auf die Hunde losging.

Beim Versuch die Hunde zu trennen wurden die Kärntnerinnen mehrmals in die Unterarme und Beine gebissen. Passanten schafften es, die Hunde voneinander zu trennen. Die beiden Verletzten wurden ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert und dort ambulant behandelt.