Zwei tote Männer in Wohnungen entdeckt

Die beiden Männer dürften vor ihrem Tod unabhängig voneinander Drogen konsumiert haben.

Zwei Männer wurden nach dem Konsum von Drogen unabhängig voneinander leblos in ihren Wohnungen in Klagenfurt im November gefunden. Für beide gab es keine Rettung mehr.

Obduktion angeordnet

Bei den Toten handelt es sich um einen 42-Jährigen und einen 57-Jährigen, zwischen den Männern besteht keine Verbindung.

An welchen Drogen sie gestorben waren, wird noch ermittelt. Ihre Leichen wurden bereits am 18. November entdeckt. In beiden Fällen wurde eine Obduktion angeordnet.