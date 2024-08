Zweimal Frau und Kinder in Kärnten von Lebensgefährten bedroht

Zu gleich zwei Zwischenfällen häuslicher Gewalt ist es am Freitagabend und Samstagvormittag in Kärnten gekommen.

Am Freitag hat ein alkoholisierter 44-Jähriger in St. Veit/Glan seinen minderjährigen Sohn und in der Folge die Mutter des Kindes bedroht und attackiert. Am Samstag bedrohte ein 40-Jähriger in Klagenfurt seine Lebensgefährtin und ihre Kinder. In beiden Fällen wurde ein Betretungs- und Annäherungs- und Waffenverbot ausgesprochen, hieß es vonseiten der Polizei.

Zu dem Streit in St. Veit ist es am Freitagabend zwischen dem 44-jährigen Mann und einem seiner minderjährigen Kinder gekommen. Laut Aussendung der Polizei schrie der Mann seinen Sohn lautstark an und schüttelte ihn mehrmals, worauf das Kind aus dem Haus flüchtete und die nicht im Haus anwesende Mutter verständigte. Als die Mutter den Mann zur Rede stellen wollte, habe er die Frau attackiert und ihr ins Gesicht geschlagen. Gegenüber der Polizei habe sich der Mann aggressiv verhalten. Er wurde vorübergehend festgenommen und im Abschluss der Erhebungen angezeigt.

40-jähriger Klagenfurter bedrohte Lebensgefährtin und ihre beiden Kinder

In Klagenfurt rastete am Samstagvormittag ein 40-Jähriger aus. Laut Polizeibericht bedrohte der Mann seine 32-jährige Lebensgefährtin in deren gemeinsamen Wohnung, indem er ihre Schläge androhte. Er habe zudem ihr Mobiltelefon mit einem Schlag durch einen Hammer zerstört und die Frau, das gemeinsame Baby und die 10-jährige Stieftochter ins Schlafzimmer eingesperrt. Der Beschuldigte habe danach selbst die Polizei verständigt. Auch er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.