Kellerleiche: Opfer ist Mann - und es war Mord!

Das Obduktionsergebnis nach dem Fund einer verwesten Leiche in einem Keller in Wien-Margareten liegt vor: Der verweste Körper war ein Mann, und könnte sogar ein Teenager gewesen sein. Und er wurde offenbar ermordet

Wien. Wie oe24 von offizieller Seite bestätigt bekam, handelt es sich bei den sterblichen Überresten, die bei Umbauarbeiten an einem Zinshaus in der Bräuhausgasse im Keller vergraben entdeckt wurden - der völlig verweste Körper lag in einem schwarzen Müllsack, der Kopf wurde nicht weit davon entfernt unter einem Schutthafen entdeckt - um eine männliche Person, bei der trotz des fortgeschrittenen Verwesungszustandes eindeutig Stich- und Schnittverletzungen festgestellt wurden.

Mehrere Monate, wenn nicht sogar mehr als ein Jahr war die Leiche bereits in dem Keller gelegen - der Gerichtsmediziner will bzw. kann sich vorerst nicht genauer festlegen. Als relativ gesichert gilt, dass der Tote vor dem Jahreswechsel dort versteckt worden war - denn seitdem durfte aufgrund der Umbauarbeiten niemand mehr den Keller betreten.

Wie berichtet, stieß der rumänische Bautrupp am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr dem Mehrparteienhaus, das von einem Entwickler gekauft worden war, um in dem Stilzinshaus im Hundsturmviertel moderne Apartments zu errichten. Bei Vorbereitungsgrabungen zum Betonieren in einem offen zugänglichen Kellerabteil stießen die Männer auf einen großen schwarzen 50-Liter-Müllsack, aus dem penetranter Gestank entwich. Daraufhin alarmierten sie die Polizei.

Identität sollte bald gelüftet werden

Die Mordermittler des Landeskriminalamtes (Gruppe Lehner) haben jedenfalls den spektakulären wie mysteriösen Fall übernommen. Als erstes werden sämtliche Abgängigkeitsanzeigen der vergangenen Monate durchforstet - Gerüchten zufolge soll es sich bei dem Opfer um einen sehr jungen Mann, wenn nicht sogar um einen Teenie handeln. Auffälligkeiten wie etwa Tattoos hatte der Tote keine. Da der Kopf gefunden wurde, kann das Gebiss bei der Klärung der Identität eine entscheidende Rolle spielen. Auch DNA wird sich finden bzw. wurde längst sichergestellt - eine Abklärung mit den Datenbanken könnte

Mehr in Kürze