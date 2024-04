Kirche schickt WhatsApp-Segnung für Matura

'Himmlischer Beistand' für Matura

Wer sich bei der Klausur in seinem Angstfach nicht auf die eigenen Fähigkeiten verlassen will, kann sich auch in diesem Jahr wieder per Online-Anmeldung "himmlischen Beistand" holen:

Segnung per WhatsApp

Im Rahmen der Aktion "Be blessed!" (www.beblessed.at) wird dann während der Matura eine Kerze angezündet und für eine gute Prüfung gebetet, am Matura-Tag kommen per WhatsApp Video-Segenswünsche von Personen wie Kardinal Christoph Schönborn, Dompfarrer Toni Faber oder der evangelischen Pfarrerin Julia Schnizlein.

© Oe24 ×

© Julia Schnitzlein/Insta ×

© Kernmayer ×

Kirche will mit Aktion junge Menschen erreichen

Die Matura-Kerzen sind Teil der österreichweiten Jugend-Initiative "Denk Dich Neu", über die die Katholische Kirche in Österreich in Kontakt mit 18- bis 25-Jährigen kommen will.