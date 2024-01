Kitzbühel macht Jagd auf Schneemann-Entführer

Vergangenes Wochenende wurde vor dem Hotel Rasmushof ein Schneemann "entführt" - eine Kamera zeichnete alles auf. Jetzt will das Hotel seine "Ikone" zurück und bittet um Hinweise.

Tirol. Am Hahnenkamm-Wochenende kam es in Kitzbühel zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Ein Duo "entführte" einen Schneemann, der vor dem Hotel Rasmushof stand. Eine Überwachungskamera zeichnete den Vorfall auf. Bei den Dieben handelt es sich offenbar um zwei Männer. Die beiden blicken sogar kurz in Richtung Kamera - war ihnen bewusst, dass sie aufgenommen werden? Das tat ihrer Aktion aber keinen Abbruch. Sie schleppten den Schneemann weg. Das Hotel Rasmushof bittet nun um Hinweise.

Belohnung: Ein heißer Kakao

Das Hotel Rasmushof hätte nun gerne seine "Ikone" zurück und postete das Video des Vorfalls auf Instagram. "WANTED: Schneemann-Entführer am Hahnenkamm-Wochenende!", heißt es da. Und die Frage: "Hat jemand unsere frostige Ikone gesehen?". Bei sachdienlichen Hinweisen gibt es als Belohnung einen heißen Kakao mit dem nächsten Schneemann, verspricht das Hotel.

Eine Userin will das Diebes-Duo tatsächlich gesehen haben. Sie schreibt: "Die 2 Helden sind lange mit Schneemann vorm Kitz Race Club gestanden. Dann hab ich sie leider nicht mehr gesehen." Ein anderer schlägt in den Kommentaren vor: "Die sollten dafür einen Monat lang Gehwege vom Schneeräumen, natürlich ohne Maschinen."

Für die Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.