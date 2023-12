Kleinkind am ganzen Körper verbrüht – Spital

Ein sechs Monate alter Bub verbrühte sich bei einem Unfall am ganzen Körper mit heißem Wasser.

OÖ. Zu dem schrecklichen Unfall soll es am Abend des Stefanitags in Vöcklabruck gekommen sein: Eine Familie rief um etwa 19 Uhr die Rettung, da ein Kleinkind mit heißem Wasser verbrüht wurde. Der sechs Monate alte Bub wurde ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert und danach in das Kepler Universitätsklinikum Linz überstellt. Dort wird das Kleinkind in der Kinder- und Jugendchirurgie behandelt. Für den Buben besteht keine akute Lebensgefahr, bestätigt eine Pressesprecherin gegenüber oe24.

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch unklar.