Klima-Kleber legen Graz und Innsbruck lahm

Aktivisten der Letzten Generation legten den Frühverkehr lahm.

In Graz und Innsbruck haben heute Früh Aktivisten der Letzten Generation den Alltag unterbrochen. In Graz wurde der Verkehr auf der Grabenstraße zum Stillstand gebracht; in Innsbruck sperrten Bürger:innen mit Unterstützung dutzender Wissenschaftler:innen vor der Ottoburg die Herzog-Otto-Straße. Gemeinsam fordern sie von der Bundesregierung, endlich die ersten, einfachsten Schritte aus der fossilen Abhängigkeit zu setzen: Ja zu Tempo 100 auf der Autobahn, nein zu Fracking in Österreich!

???? INNSBRUCK: BLOCKADE VOR OTTOBURG ????



✊ Dutzende Wissenschaftler:innen stehen mit uns auf der Herzog-Otto-Straße.



‼️Ja zu Tempo 100 auf der Autobahn, nein zu Fracking in Österreich. pic.twitter.com/eW08tdvXb1 — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) February 6, 2023

Liz Morgan, Fundraiser, warnt in Graz vor der Klimakatastrophe: “2019 wurde in Österreich der Klimanotstand ausgerufen. Und was ist seither passiert? Unglaublich wenig. All die Demos, Petitionen usw. wurden einfach ignoriert! Ich stelle mich in den Weg, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen weiß – und ich werde es wieder tun.”

Fabian studiert in Innsbruck Ökologie. Statt im Hörsaal sitzt er heute auf der Straße: “Ich kann nicht tatenlos zuschauen, wie unsere Lebensgrundlagen vernichtet werden. Nehmmer und Kogler haben bis heute keinen Plan, wie sie die eigenen Klimaziele einhalten sollen. Leere Worte bringen uns nicht weiter. Wir sind der Feueralarm, die Hütte brennt!”