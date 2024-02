Klima-Kleber legen mit Blaskapelle Verkehr lahm

Die Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" bekamen bei ihrem Protest in Innsbruck Unterstützung von einem Blaskapelle.

Tirol. Heute Nachmittag protestierten Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" am Innsbrucker Südring. Zusammen mit einer Blaskapelle, dem "StreetNoise Orchestra", spazierten sie langsam auf der Straße. "Genauso langsam, wie es aktuell in der österreichischen Regierung in Sachen Klimaschutzmaßnahmen vorangeht", sagt Teilnehmerin Katharina (25). Etwa 45 Menschen nahmen an dem Protest teil. Sie marschierten von der Freiburger Brücke in Richtung Grassmayr-Kreuzung, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" (online). Es kam zu umfangreichen Staus.

Die Teilnehmer fordern einmal mehr die Regierung auf, auf den Klimarat zu hören, den die Regierung vor mehr als 2 Jahren einberufen hat. Der Klimarat hat Maßnahmen ausgearbeitet, um Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen. "Die Blaskapelle und Menschen aus der Zivilgesellschaft schlossen sich dem Protest an, um die Regierung gemeinsam auf ihre Verantwortung hinzuweisen", schreibt die Klima-Gruppe in einer Aussendung.

"Seit Jahrzehnten wissen wir, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern, aber unsere Regierung nimmt ihre Verantwortung, unsere Lebensgrundlagen zu schützen, nicht ernst", sagt Aktivist Jakob Dellago (25, Student).