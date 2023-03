Klima-Kleber legen Verkehr in Linz lahm

Den zweiten Tag in Folge sorgen Aktivisten der Letzten Generation für ein Verkehrs-Chaos.

Die Klima-Kleber brachten heute unterstützt von Wissenschaftlern den Verkehr auf der Waldeggstraße und der Wiener Straße in Linz zum Stillstand. Sie sind fest entschlossen, ihren zivilen Widerstand deutlich auszuweiten, falls die Fakten von Politiker:innen wie Bundeskanzler Nehammer noch länger ignoriert werden.

⁉️ Wann kommt endlich #Tempo100 als erste Sofortmaßnahme?

Jelena Saf (24), Webentwicklerin, hat sich am Asphalt festgeklebt. “Gestern erst hat der Weltklimarat seinen Bericht veröffentlicht, und die Warnung könnte nicht deutlicher sein. Der Zusammenbruch unserer Lebensgrundlagen schreitet mit rasendem Tempo voran; in den verwundbarsten Gebieten sind mehr als 3 Milliarden Menschen umittelbar bedroht. Unsere Regierung baut weiter an der Autobahn in die Klimahölle, statt wenigstens die billigsten, einfachsten Schritte in eine überlebbare Zukunft zu setzen. Allein mit Tempo 100 könnten wir jedes Jahr 460.000 Tonnen CO2 einsparen, und gleichzeitig dank weniger Lärm und Schadstoffen die Lebensqualität in Österreich verbessern.”