Klima-Shakira in Deutschland in Haft genommen

Klima-Aktivistin Anja Windl, bekannt auch als ''Klima-Shakira'', wurde in Präventivhaft genommen.

München/Wien. Klima-Aktivistin Anja Windl und zwei weitere Personen wurden in Deutschland in Präventivhaft genommen, wie die Gruppe "Letzte Generation" in einem Tweet berichtet. "Heute wurde für Judith, Winfried und Anja von einem Haftrichter Präventivgewahrsam bis zum 12.09.2023 beschlossen. Für weitere siebzehn Verfassungsschützer:innen wurde bereits Präventivhaft beantragt", gab die Klimaprotest-Gruppe bekannt.

⚠️ Präventivhaft und Ankündigung weiterer Proteste in München



⚖️ Heute wurde für Judith, Winfried und Anja von einem Haftrichter Präventivgewahrsam bis zum 12.09.2023 beschlossen.



Für weitere siebzehn Verfassungsschützer:innen wurde bereits Präventivhaft beantragt. pic.twitter.com/YHGGBjrbvg — Letzte Generation (@AufstandLastGen) August 29, 2023

Mehr dazu in Kürze ...