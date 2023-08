''Alte gehören vergast'': Neuwahl bei NÖAAB

Nachdem ein NÖAAB-Mitglied gesagt haben soll „Alte Leute gehören vergast“, kommt es zu Neuwahlen bei der ÖVP-Teilorganisation.

Ein 31-jähriger ÖVP-Funktionär sorgte kürzlich bei einer nicht genehmigten Werbeaktion des örtlichen Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB) in einem Kremsner Bad für einen unfassbaren Eklat. Laut einer Betroffenen habe er zu einer 76-jährigen Pensionistin, die im Bad nicht mit Wahlwerbung belästigt werden wollte, gesagt: "Alte Leute wie ihr gehören alle vergast". Am Montag wurde in einer Sondersitzung die Neuwahl des Kremser NÖAAB-Vorstandes im Oktober beschlossen, wie Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer des NÖAAB bestätigt.

Der Funktionär wurde indes angezeigt. Es wird wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Verbotsgesetz und wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung ermittelt.