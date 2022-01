Königliche Hilfe für VdB im Wahljahr

Sollte VdB bei der Hofburgwahl nochmals antreten – am Montag gibt’s Wahlhilfe.

Wien. Mondäner wird es nicht mehr – auch bei Alexander Van der Bellen in der prunkvollen Hofburg nicht. Spaniens König Felipe VI. und seine Gemahlin Letizia kommen am Montag offiziell nach Österreich – neben politischen Gesprächen plus festlichem Mittagessen in der Hofburg gibt es noch einen Besuch der Dalí-Ausstellung im Belvedere.

Wie im Lotto. Für VdB ist der Besuch im Wahljahr ein kleiner Lottogewinn: Zwar hat VdB noch nicht gesagt, ob er im kommenden November erneut antreten will, tut er es, hat er nach dem Königsbesuch viele schöne Fotos und Videos – Wahlkämpferherz, was willst du mehr? Doch auch die Bourbonen können nur gewinnen: Schmiergeld- und Finanzskandale rund um Altkönig Juan Carlos schaden dem Haus bis heute.

So läuft der Besuch des Königpaars

■ Montag, 12 Uhr. Felipe & Letizia landen in Wien – Minister Schallenberg holt sie ab.



■ 13 Uhr. Empfang durch VdB mit militärischen Ehren.



■ 13.30 Uhr: Festliches Mittagessen in der Hofburg,



■ 15.45 Uhr. Kranznieder­legung am Mahnmal gegen Krieg und Faschismus.



■ 17 Uhr. Besuch der Dalí-Ausstellung im Belvedere.



■ Abend. Flug nach Madrid.