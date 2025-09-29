Alles zu oe24VIP
Deutschland kämpft mit zu vielen Krankenständen
Aktuelle ÖGK-Zahlen

Krankenstands-Hoch: Schon Viertelmillion im Land außer Gefecht

29.09.25, 12:39
Schon eine Viertelmillion Österreicher ist im Krankenstand, teilt die ÖGK auf oe24-Anfrage mit. Der Anstieg mit Tendenz nach oben verläuft explosiv.

Schon eine Viertelmillion Österreicher ist aktuell im Krankenstand. Der Anstieg mit Tendenz nach oben verläuft explosiv. So waren in der Kalenderwoche 39 volle 246.559  im Krankenstand, in der Vorwoche waren es noch 16.000 weniger. Die Herbst-Krankenstandswelle lässt grüßen.

Seit drei Wochen haben sich die Zahlen sogar um 50.000 Krankenstände erhöht auf eben fast eine Viertelmillion. Im Vorjahr waren in der vergleichbaren Kalenderwoche noch mehr Menschen im Krankenstand, nämlich 274.704. Mediziner befürchten, dass das aktuelle Geschehen die Zahlen des Vorjahrs in den nächsten Wochen überholen könnte.

Zahl der Krankenstände steigt seit Wochen rasant an

Wöchentliche Werte 2025 vs. 2024
Woche 2025 2024
KW 39 246.559 296.993
KW 38 229.901 274.704
KW 37 211.036 248.643
KW 36 196.896 230.511

 

Zehntausende haben Grippe, tausende Corona

Aktuell sind schon 61.261 Österreicher mit einem Grippalen Infekt im Krankenstand (+28% zur Vorwoche) und 3.113 sind an Corona erkrankt (+31% zur Vorwoche).

Zahl der Erkrankungen österreichweit noch höher

Die Zahlen umfassen nur die ÖGK-versicherten Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbezieher. Darüber hinaus Erkrankte werden nicht erfasst (Kinder, Senioren, Selbstständige...).

Seit 1. Juli 2023 gilt Covid-19 nicht mehr als meldepflichtige Erkrankung, wodurch auch weniger getestet wird. Das tatsächliche Infektionsgeschehen ist aber weiterhin über das Abwassermonitoring - mit Verzögerung - sichtbar.

