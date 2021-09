Kurz hilft Laschet im Wahlkampf

Sebastian Kurz hielt Reden in Deutschland für Wahlkampf der Christdemokraten.

Berlin. Es wird wohl die spannendste Wahl des Jahres. In zwei Wochen wählen die Deutschen ihren Bundestag und somit auch Angela Merkels Nachfolger.

Gestern reiste Kanzler Sebastian Kurz nach Berlin, um Armin Laschet, den Kandidaten der Union (CDU

CSU) zu unterstützen. Er sei zu hundert Prozent überzeugt, dass Laschet als Christdemokrat der Richtige sei, um Deutschland in den nächsten Jahren zu führen. Nach aktuellen Umfragen liegt die Union allerdings um fünf Prozentpunkte hinter der SPD.

Kanzler: "Eintreten für European Way of Life"



Europa. Vorab sprach Kurz bei der Vorstandsklausur der Europäischen Volkspartei (EVP) über die Zukunft Europas. Die EVP stehe für eine niedrigere Steuerlast, damit Arbeitenden genug zum Leben bleibe, „außerdem für den Kampf gegen illegale Migration und für das Eintreten für den European Way of Life.“ Er sei froh, dass die EVP die stärkste Kraft in Europa sei „und wir als Volkspartei in Österreich auch unseren Beitrag leisten können“.