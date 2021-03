Landeverbot für Briten-Flüge endet am Wochenende

Das derzeit geltende Landeverbot läuft mit Sonntag aus und wird nicht verlängert, teilte Außenminister Alexander Schallenberg am Donnerstag mit.

London/Wien. Ein wegen der Coronakrise verhängtes Landeverbot für Passagierflugzeuge aus Großbritannien in Österreich endet am Wochenende. Das derzeit geltende Landeverbot läuft mit Sonntag aus und wird nicht verlängert, teilte Außenminister Alexander Schallenberg am Donnerstag mit.

Online-Diskussion mit Auslandsösterreichern

Schallenberg äußerte sich laut Aussendung des Außenministeriums bei einer Online-Diskussion mit mehr als tausend Auslandsösterreichern, die im Vereinigten Königreich leben. Die Diskussion drehte sich von den Folgen des Brexit, über die Doppelstaatsbürgerschaft bis hin zum "Grünen Pass" und die Einreiseregelungen.