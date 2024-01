Lawinen-Drama: Skitourengeher verschüttet – tot

Am Mölltaler Gletscher ist es heute zu einem tödlichen Lawinenunglück gekommen. Zwei Skitourengeher (40, 33) wurden verschüttet – der 40-Jährige starb. Sein 33-jähriger Begleiter wurde unbestimmten Grades verletzt.

Kärnten. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich am Mölltaler Gletscher ein Lawinen-Drama: Zwei Skitourengeher aus der Slowakei wurden von den Schneemassen verschüttet, wobei einer der beiden verstarb, wie eine Polizeisprecherin gegenüber oe24 bestätigt.

Der jüngere der zwei Wintersportler, ein 33-Jähriger, wurde teilverschüttet und konnte sich – eigenen Angaben zufolge – nach etwa einer Stunde selbst aus der Lawine befreien. Er begab sich ohne Ausrüstung zu Fuß zurück zur Bergstation und setzte um 15.40 Uhr einen Notruf ab.

40-Jähriger Tourengeher starb

Der Fußmarsch vom Unglücksort bis zur Bergstation dauert etwa 90 Minuten. Der 40-Jährige wurde von den Einsatzkräften in cirka zwei Metern Tiefe mittels Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) geortet und gegen 17:10 Uhr geborgen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, verstarb der 40-Jährige noch an der Unfallstelle.

Der unbestimmten Grades verletzte Tourengeher wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Lienz geflogen.

Beide Wintersportler waren mit LVS und einem Lawinenairbagrucksack ausgestattet, welche durch beide auch selbst ausgelöst wurden.