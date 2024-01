Mann gerät unter Schneefräse – schwer verletzt

Ein 36 Jahre alter Spanier ist am Sonntagmittag in Ischgl (Bezirk Landeck) verletzt worden, als er zwischen eine Zugmaschine und eine daran montierte Schneefräse geriet.

Der Verletzte konnte sich jedoch selbst aus seiner Lage befreien, berichtete die Polizei. Der vermutlich an Rumpf und Beinen schwer Verletzte wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Ein 52-jähriger Österreicher räumte in der Einfahrt zum Personalhaus eines Hotels mit der Fräse Schnee. Als er mit laufender, jedoch vom Boden abgehobener Schneefräse vorwärts fuhr, bemerkte er, dass ein Mann auf ihn zukam. Dann sah er ihn plötzlich nicht mehr und hielt die Maschine an. Daraufhin kroch der 36-jährige Hotelmitarbeiter zwischen der Zugmaschine und der Schneefräse hervor und klagte über Schmerzen. Die Rettungskette wurde umgehend in Gang gesetzt.