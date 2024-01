Abgestürzte Hündin "Gaia" vom Schafberg gerettet Eine abgestürzte Hündin ist am Dienstag am Schafberg in St. Gilgen (Flachgau) von einer Feuerwehr-Drohne geortet und in einer aufwendigen Rettungsaktion von Bergrettern aus steilem Felsgelände geborgen worden.