Lenker raste mit 137 km/h in 50er-Zone

Der 25-Jährige wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.

Niederndorf. Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend in Niederndorf (Bez. Kufstein) mit 137 km/h durchs Ortsgebiet (erlaubte Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h) gerast. Weil der Mann ein Fahrsicherheitstraining versäumt hatte, war ihm bereits 2022 der Führerschein entzogen worden, informierte die Polizei. Er wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.

Weiterer Raser mit bis zu 230 km/h unterwegs

Allhaming. Auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich hat eine Zivilstreife der Polizei am Samstagnachmittag einen Raser aus Rumänien gestoppt. Der 23-jährige Mann war bei Allhaming (Bezirk Linz-Land) mit seinem Pkw auf nasser Fahrbahn statt der erlaubten 130 km/h mit Tempo 230 unterwegs, in einem 100er-Abschnitt wurde er mit 189 km/h gemessen. Warum er so schnell gefahren war, konnte der Lenker nicht sagen. Sein Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Geschwindigkeitsübertretungen auch in Wien

Im Zuge einer verkehrsrechtlichen Schwerpunktkontrolle nahmen Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien (LVA) am Samstag vier erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Neuwaldegger Straße (17. Bezirk) wahr. In einer 50 km/h Zone wurden vier Lenker mit erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen (2x 97 km/h, 100 km/h und 113 km/h) gemessen. Den Lenkern droht nun ein Entzug der Lenkberechtigung, wie die Polizei berichtet.