Lenker raste mit 143 statt 50 km/h durch Wien

Die Landesverkehrsabteilung führte in der Nacht auf Freitag eine Schwerpunktaktion in der ganzen Stadt durch.

Wien. Mit 143 statt der erlaubten 50 km/h ist ein Lenker in der Nacht auf Freitag in der Nähe des Zentralfriedhofs in Wien-Simmering erwischt worden, berichtete die Landespolizeidirektion der APA. Weitere vier Fahrzeuge wurden dort wenig später ebenfalls mit Geschwindigkeiten von 129 sowie 137 km/h gemessen. Alle fünf Lenker müssten nun mit einer Führerscheinabnahme rechnen, hieß es von den Beamten.

Im Zuge des Schwerpunkts bilanzierte die Landesverkehrsabteilung mit 53 Alkovortests, 378 Anzeigen gegen Schnellfahrer, zwei Kennzeichenabnahmen, eine Führerscheinabnahme wegen Suchtmittel-Beeinträchtigung und sechs Führerscheinabnahmen wegen überhöhten Geschwindigkeiten.