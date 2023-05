Letzte Generation plant ''größten Klima- Protest aller Zeiten''

Nach Störungen der ''Letzten Generation'': 15 Personen festgenommen Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben Dienstagfrüh wie angekündigt ihre dritte Aktionswelle in Wien gestartet. Ab 8.00 Uhr klebten sich mehrere Mitglieder am Währinger Gürtel an der Fahrbahn fest.