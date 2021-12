Lichtermeer gegen Corona-Leugner

Kommenden Sonntag ist ein Lichtermeer in Wien geplant. Dabei soll den Corona-Todesopfern gedacht und ein Kontrapunkt gegen Corona-Leugner-Demos gesetzt werden.

Wien. Am Sonntag dem 19.12. wird ab 16.30 Uhr ein Lichtermeer als Gedenken der 13.000 Corona-Todesopfer abgehalten werden. Außerdem will die Aktion ein Kontrapunkt gegen Corona-Leugner-Demos sein. Dabei wird es am Ring und Kai ein Kerzenträger-Spalier auf beiden Straßenseiten geben. Um 17 Uhr ist eine Schweigeminute geplant. Die Veranstaltung, die von Bildungs-Aktivist Daniel Landau organisiert wird, steht unter dem Motto "Yes, we care" und soll auch als Dank an die Menschen im Gesundheitsdienst und Pflege, für ihren unermüdlichen Einsatz gelten.

Überparteiliche Kundgebung

Daniel Landau, der Bruder von Caritas-Chef Michael Landau, will mit der Veranstaltung das Bild eines anderen Österreichs zeigen. Die Kundgebung sei überparteilich und soll auch ein Konterpunkt zu den üblichen FPÖ-Corona-Demos sein. "Wir bitten um Abstand, FFP2 Maske und - idealerweise - vorher getestet", steht in einer Facebook-Ankündigung der Aktion.

In der Facebook-Ankündigung heißt es: "Yes, we care - gemeinsames Gedenken an über 13.000 Covid Opfer, deren Angehörige und all diejenigen, die unter der Pandemie besonders leiden. Friedlich, schweigend und solidarisch auch mit dem Gesundheitspersonal."