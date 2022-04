Linzer Lotto-Jackpot-Gewinner meldet sich

Der Linzer Lotto-Millionär hat sich beim Lotto-Kundendienst wegen seines Gewinnes gemeldet.

Linz. Es war der zweite Siebenfachjackpot in den mehr als 35 Jahren Lotto und der Gewinner holte sich bei der Ziehung am Mittwoch den Solo-Sechser. Seine Goldzahlen sind die 8, 9, 28, 34, 40, 43. (Angaben ohne Gewähr) Abgegeben wurde der Lotto-Schein in Linz. Heute um 8 Uhr in der Früh hat sich der Glückspilz aus Oberösterreich, der die Summe von 9.802.237,50 Euro mit nach Hause nehmen darf, beim Lotto-Kundenservice telefonisch gemeldet, so der Pressesprecher der Österreichischen Lotterien, Günter Engelhart gegenüber oe24.

Noch ist nichts über den Gewinner bekannt. Der Stimme nach zu urteilen, dürfte es sich um einen älteren Mann handeln. Er hat jedenfalls noch nichts genaueres zu seiner Person angegeben.

So geht es mit seinem Gewinn weiter

Der Gewinner wird sich nun mit seinem Hochgewinnbetreuer treffen. Als Hochgewinn gilt bei den Österreichischen Lotterien jeder Gewinn ab 80.000 Euro. Der Betreuer, dessen Dienste man dann in Anspruch nehmen kann, gibt Verhaltenstipps – etwa, wie man mit seinem Gewinn umgeht, dass es nicht jeder mitbekommt, dass man gewonnen hat. Er hört dem Gewinner zu, schätzt dessen Charakter ein und fungiert auch als psychologische Betreuung.