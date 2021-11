Lotto-Fieber um 6 Millionen Euro

Sonntagabend bricht entweder der Jubel los – oder das Lotto-Fieber steigt noch weiter.

Wien. Sonntag, ab 19.14 Uhr fischt TV-Glücksfee Evelyn Vysher Kugel um Kugel aus der Lotto-Trommel, noch am selben Abend erfahren wir dann, ob und wie viele Spieler sich den Gewinn teilen, oder ob es am Mittwoch zu einem ­6-fachen Jackpot kommt.

Am Sonntag geht es beim ­5-fachen um 6 Millionen Euro. Werden sie nicht geknackt, kommen erfahrungsgemäß bis zu vier Millionen drauf. Im Februar teilten sich etwa ein Nieder­österreicher und ein Teilnehmer, der seine Tipps über die Lotterien-App via Smartphone abgegeben hatte, 10 Millionen halbe-halbe.

Nach "Durststrecke" wieder größerer Gewinn

Von den hohen Gewinnen her war 2021 bisher eher mager mit einer langen „Durststrecke“ von einem halben Jahr, in der es ungewöhnlich lange keine Super-Jackpots gab. Der letzte 5-fache vor der Flaute war im Mai, dafür ist es jetzt in nur ­einem Monat der zweite ­5-fache, der das ­Lotto-Fieber wieder anfacht.

Tipp: In den Schlangen vor den Trafiken und Kollekturen die Maske aufsetzen nicht vergessen – nicht, dass man sich noch echtes (Corona-)Fieber einfängt ...