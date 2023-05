Lotto-Fünffachjackpot: Am Mittwoch geht es um diese irre Summe

Am Mittwoch wartet ein echter Mega-Gewinn.

Zum vierten Mal heuer geht es am kommenden Mittwoch um einen Fünffachjackpot bei Lotto „6 aus 45“, da es am Sonntag zum fünften Mal in Folge keinen Sechser gegeben hat. Im Topf für die „sechs Richtigen“ werden dann rund 5,5 Millionen Euro liegen.

Von den bisherigen 2023 eingetretenen Fünffachjackpots wurde einer sogar zum Sechsfachjackpots.

Fünf Spielteilnehmer:innen schafften es am Sonntag, einen Fünfer mit Zusatzzahl zu tippen, sie gewannen damit jeweils mehr als 32.000 Euro. Drei der Gewinne wurde in Niederösterreich erzielt, einer in der Steiermark, einer in Tirol. Alle Glücklichen waren mit Quicktipps erfolgreich.