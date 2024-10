10,9 Millionen Euro reicher ist ein Kärntner nach der Lottoziehung am Mittwoch.

Ganz Österreich war am Mittwoch im Lottofieber. Der Siebenfach-Jackpot wurde von einer Person per Quicktipp geknackt. Damit ist er nun um 10,9 Millionen Euro reicher. Es war der fünfte Siebenfachjackpot in der 38-jährigen Geschichte.

Mit diesen Zahlen wurde eine Person in Kärnten zum Millionär:

3, 12, 30, 41, 42, 45, ZZ: 33*

LottoPlus: 4, 12, 21, 23, 31, 42



Joker: 205588