Lotto: Spieler ohne richtigen Tipp erhält 300.000 Euro

Der 300.000 Euro Bonus-Gewinn der Bonus-Ziehung geht nach Tirol.

Wien. Die „sechs Richtigen“ 3, 9, 23, 28, 39 und 42, die am Freitag Abend bei der Bonus-Ziehung aus dem Ziehungstrichter rollten, brachten keinen Sechser. Bereits zum dritten Mal in Folge blieb der Gewinntopf damit verschlossen. Im Pot haben sich rund 2,7 Millionen Euro angesammelt, am Sonntag geht es damit um einen Dreifachjackpot mit rund 3,5 Millionen Euro, wie die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung schreiben.

Spieler ohne richtigen Tipp erhält 300.000 Euro

Bei dieser Bonus-Ziehung, die von Moderations-Multitalent Kristina Inhof präsentiert wurde, wurden unter allen mitspielenden Tipps einmal 300.000 Euro zusätzlich verlost. Die Quittungsnummer 65862 98401 wurde in Tirol gespielt. Der Lotto-Spieler ohne richtigen Tipp bekommt damit mehr als die Fünfer.

Am Freitag gab es zwei Fünfer mit der Zusatzzahl 41. Zwei Niederösterreicher waren dabei erfolgreich und gewannen je mehr als 60.500 Euro. Einer der beiden war mit Quicktipp erfolgreich, der Computer verabsäumte es, die 3 abzudrucken. Beim zweiten Gewinner, der einen Normalschein spielte, war es ebenfalls die 3, die zum Sechser fehlte.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Freitag ein Sechser aus. Profitiert davon haben die 65 Gewinner eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde und die damit jeweils rund 5.400 Euro erhalten. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Ein Jackpot steht beim Joker auf dem Spiel, da niemand „Ja“ zur richtigen Jokerzahl sagte. Im Topf bleiben hier mehr als 230.000 Euro, der Topf wird bis Sonntag mit rund 300.000 Euro gefüllt sein.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 12. Februar 2021

Kein Sechser, im Topf bleiben EUR 2.667.950,02 – 3,5 Mio.

2 Fünfer+ZZ zu je EUR 60.504,50

129 Fünfer zu je EUR 1.023,30

238 Vierer+ZZ zu je EUR 166,30

5.488 Vierer zu je EUR 40,00

5.944 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60

86.135 Dreier zu je EUR 4,60

208.995 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 9 23 28 39 42 Zusatzzahl 41

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 12. Februar 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt

65 Fünfer zu je EUR 5.390,70

2.902 Vierer zu je EUR 20,40

45.602 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 21 30 32 39 44

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 12. Februar 2021

Kein Joker im Topf EUR 230.189,19 – es warten 300.000,-

11 mal EUR 8.800,00

100 mal EUR 880,0

1.151 mal EUR 88,0

10.894 mal EUR 8,0

114.348 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 5 1 1 9 3

Alle Angaben ohne Gewähr