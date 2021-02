Lotto: Jetzt wartet 5-fach-Jackpot mit 6,6 Millionen Euro

Fünffachjackpot – ein 6,6 Millionen-Sonntag steht bevor; Beim Joker warten 600.000 Euro.

Wien. Das neue Jahr ist noch keine zwei Monate alt, und schon geht es um den zweiten Fünffachjackpot, wie die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung schreiben. Mit zwei Zahlenpärchen und ohne Zwanziger- und Dreißiger-Zahlen stellten die „sechs Richtigen“ vom vergangenen Mittwoch erneut ein unüberwindbares Hindernis dar. Und da dies zum bereits fünften Mal in Folge passiert ist, geht es am Sonntag beim Sechser nun um rund 6,6 Millionen Euro. Der erste Fünffachjackpot heuer entwickelte sich übrigens zum Sechsfachjackpot weiter.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren dafür gleich zwölf Spielteilnehmer erfolgreich. Je zwei Wiener, Niederösterreicher, Tiroler, Steirer und Kärntner sowie je ein Oberösterreicher und Burgenländer erhalten dafür jeweils rund 16.000 Euro.

LottoPlus

Auch LottoPlus endete am Mittwoch ohne Sechser. Dies sehr zur Freude der 131 Gewinner eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde und die damit jeweils mehr als 4.100 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 500.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich wartet ein Jackpot mit rund 600.000 Euro. Wohl gab es zwei (EuroMillionen)-Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, eine in Kärnten und eine über win2day gespielt, doch war auf beiden das „Nein“ angekreuzt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. Februar 2021

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 5.025.176,94 – 6,6 Mio. warten

12 Fünfer+ZZ zu je EUR 15.914,50

157 Fünfer zu je EUR 1.326,90

377 Vierer+ZZ zu je EUR 165,70

7.739 Vierer zu je EUR 44,80

9.808 Dreier+ZZ zu je EUR 15,90

125.164 Dreier zu je EUR 5,00

362.113 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 8 13 14 19 43 Zusatzzahl 20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. Februar 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt

131 Fünfer zu je EUR 4.125,70

5.086 Vierer zu je EUR 18,00

79.156 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 6 9 21 33 35

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 17. Februar 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 293.156,20 – 600.000 Euro warten

16 mal EUR 8.800,00

153 mal EUR 880,00

1.410 mal EUR 88,00

14.749 mal EUR 8,00

145.297 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 8 6 3 6 3

Alle Angabe ohne Gewähr