Ludwig schließt Lockdown auch für Geimpfte nicht aus

Wiens Bürgermeister Ludwig mit knallharter Corona-Ansage.

Anders als Kanzler Kurz will Wiens Bürgermeister Michael Ludwig einen erneuten Lockdown nicht ausschließen.

Ludwig meinte er freue sich zwar "dass der Bundeskanzler einen Lockdown ausschließen kann. Ich bin nicht so mit prophetischen Begabungen ausgestattet. Es gilt einen Lockdown zu verhindern", so der Wiener Bürgermeister. "Entgegen anderslautenden Gerüchten ist die Pandemie nicht vorbei. Sie ist jetzt nicht vorbei und sie war auch im Sommer nicht vorbei. Die Pandemie ist auch für die Geimpften nicht vorbei", so Ludwig.

Ludwig meldete sich via Facebook-Posting zu Wort.

Bei den Regierungsgesprächen mit den Landeshauptleuten am Mittwoch wolle Ludwig über weitere Vorschläge sprechen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles war", zeigt sich Ludwig unzufrieden mit den bisher durchgedrungenen Plänen.