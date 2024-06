Mann erlitt in der Steiermark bei Unfall schwerste Verbrennungen

Der 33-Jährige schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Stahlwerk in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in der Steiermark hat ein 33-jähriger Mann am Donnerstagvormittag schwerste Verbrennungen erlitten. Der Staplerfahrer wollte nicht vollständig aufgeschmolzene Metallteile in das Innere eines Ofens befördern, dabei kam es zu einer Stichflammenbildung, die den 33-Jährigen voll traf. Er wurde nach notärztlicher Behandlung ins LKH Graz geflogen und schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.