Maschinenbrand: Vier Mitarbeiter erlitten Rauchgasvergiftung

Die vier Mitarbeiter erlitten Rauchgasvergiftungen, die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Ein Maschinenbrand auf einem Werksgelände in Dornbirn in Vorarlberg hat am frühen Freitagabend vier Verletzte gefordert. Dabei handelte es sich um Mitarbeiter, die vor dem Eintreffen der Feuerwehren den Brand gelöscht hatten. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden nach der Erstversorgung an Ort und Stelle in das Krankenhaus der Stadt eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Die Brandursache war indes vorerst ebenso unklar wie die genaue Schadenshöhe. Der Einsatz erforderte rund 20 Einsatzkräfte der Betriebsfeuerwehr sowie der Feuerwehr Dornbirn, dem Roten Kreuz und der Polizei.