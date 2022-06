Auf der A1 Westautobahn bei Amstetten sind vier Lkw kollidiert. Zunächst gab es kilometerlangen Stau, der sich am Abend gegen 19 Uhr wieder auflöste.

Niederösterreich. Am Dienstag kam es auf der A1 zwischen Amstetten-West und -Ost zu einem Massen-Crash mit vier Sattelschleppern. Dabei wurde ein Lkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, wie "ORF" berichtet. "Die beteiligten Fahrer wurden vom Roten Kreuz und vom ebenfalls anwesenden Notarzthubschrauber versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in die umliegenden Krankenhäuser verbracht", schreibt die Freiwillige Feuerwehr Krahof auf ihrer Facebook-Seite.

Unfall sorgte für kilometerlangen Stau

Die A1 war wegen des Unfalls zunächst für kurze Zeit ganz gesperrt. Laut ASFINAG sei gegen 17.00 Uhr der Stau etwa zwölf Kilometer lang gewesen, wie "ORF" berichtet. Auf der Ausweichroute brauchte man bereits eine halbe Stunde länger. Gegen 19.00 Uhr löste sich der Stau auf.

Noch werde ermittelt, wie es zu dem Unfall kam.