Mega-Hagel verursacht Millionenschaden

Die schwere Unwetter haben einen enormen Schaden in der Landwirtschaft verursacht.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich die ersten Hagelereignisse des Jahres registriert – mit erheblichen Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Besonders betroffen waren das Marchfeld in Niederösterreich sowie Teile der Steiermark und des Burgenlands.



Im Marchfeld in Niederösterreich verursachte ein Hagelunwetter am gestrigen späten Nachmittag erste landwirtschaftliche Schäden. Neben Ackerkulturen wurden insbesondere gartenbauliche Flächen in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen der Österreichischen Hagelversicherung beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 500.000 Euro.

© ÖHV ×

Am heutigen Nachmittag wurde die Steiermark von einem weiteren Hagelunwetter getroffen, das über die Bezirke Weiz und Hartberg-Fürstenfeld hinwegzog. Besonders betroffen waren Obstanlagen und deren Netzkonstruktionen, aber auch Ackerkulturen wurden beschädigt. Die Schadenshöhe wird derzeit mit etwa 800.000 Euro angegeben.

© ÖHV ×

1,9 Millionen Euro Schaden

Auch im südlichen Burgenland kam es zu Unwetterschäden. In den Bezirken Güssing und Jennersdorf traf der Hagel vor allem Obstkulturen, aber auch Grünland und Ackerflächen wurden beschädigt. Der vorläufige Schaden liegt laut aktuellen Schätzungen bei rund 600.000 Euro.

© ÖHV ×

Innerhalb eines Tages summieren sich die ersten Hagelschäden des Jahres auf rund 1,9 Millionen Euro. Die Österreichische Hagelversicherung hat umgehend mit der Schadenserhebung durch ihre Sachverständigen begonnen. Den betroffenen Landwirtinnen und Landwirten wird rasch und unbürokratisch geholfen. Die frühen Unwetterereignisse unterstreichen einmal mehr die besondere Verwundbarkeit der Landwirtschaft, deren Produktion unter freiem Himmel stattfindet.