Die Wartezeit betrug bis zu vier Stunden.

Nickelsdorf. Verzögerungen hat es am Samstagabend am Grenzübergang Nickelsdorf im Bezirk Neusiedl am See gegeben. Die Wartezeit am Weg von Ungarn nach Österreich betrug laut Ö3-Verkehrsinformation bis zu vier Stunden. Der Stau hatte sich in den Nachmittagsstunden sukzessive aufgebaut. Ein Ausweichen auf die Grenzübergange Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) oder Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) wurde empfohlen.