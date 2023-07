Mega-Staus am Reise-Wochenende

Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen befürchten auch lange Wartezeiten.

Nachdem vergangenes Wochenende die erste große Reisewelle aus Deutschland durch Österreich gezogen ist, befürchten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen dasselbe am kommenden Wochenende.

"Zehn km war der Stau vor dem Karawankentunnel auf der A11", so ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler. Es starten drei deutsche Bundesländer und große Teile der Niederlande in die Sommerferien, das wird zu Überlastungen auf den Transitrouten Richtung Adria führen. Erfahrungsgemäß setzt der Rückreiseverkehr gegen Samstagnachmittag, ein und wird sich vor allem an Grenzstellen und auf der Fernpassstraße (B179) und der Tauern Autobahn (A10) bemerkbar machen.