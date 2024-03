Mega-Wirbel um "Rülps-Video" der Tirol Werbung

Das Video einer rülpsenden Familie ging versehentlich online.

Ein Video der Tirol Werbung, das versehentlich für kurze Zeit auf Facebook online war, lässt die Wogen hochgehen. Zu sehen ist dabei eine rülpsende Familie inmitten der Tiroler Bergwelt. Dazu stand im Posting: "Tirol kann man nicht erklären. Muss man erleben." Dabei handelt es sich um den abgelehnten Vorschlag einer Agentur – wie es zum nun zum Fauxpas kam, ist unklar.

Das Video sorgt aber bereits für Empörung von Touristiker und heftiger Kritik aus der Politik. FP-Chef Markus spricht in einer Aussendung von einem „einzigartigen Skandal“ und verweist auf den 2022 produzierten Spot „Latte Macchiato mit Hafermilch“, der ebenfalls viral ging und für massive Kritik sorgte.

„Anscheinend steckt in der Tirol Werbung der sprichwörtliche Wurm, denn anders kann man derartige Vorgänge nicht erklären“, so Abwerzger. Der Freiheitliche fordert nun auch personelle Konsequenzen. „Die Tirol Werbung muss strukturell und personell neu aufgestellt werden, denn es geht um den guten Ruf Tirols als Top-Tourismusregion in Europa.“